Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens desaparecidos após queda de prédio de sete andares em Madrid

Bombeiros estão à procura de possíveis vítimas nos escombros.

18:40

Dois homens estão desaparecidos após a queda de um edifício de sete andares em Madrid, Espanha, que se encontrava em obras, avança o jornal El Mundo.



No local, estão várias corporações de bombeiros à procura de possíveis vítimas nos escombros. No entanto, o difícil acesso ao local está a dificultar os trabalhos de resgaste.



Segundo a imprensa local, no momento da queda encontravam-se 15 trabalhadores dentro do edifício.



Até ao momento não são conhecidas as causas do desabamento.