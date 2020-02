Dois jovens cabo-verdianos detidos por abusos sexuais a criança

Dois jovens cabo-verdianos, de 19 e 27 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na ilha da Boa Vista, suspeitos de abusos sexuais a uma criança atualmente com 13 anos, anunciou esta quarta-feira a força policial.

Em comunicado, a PJ refere que as detenções, fora de flagrante delito, foram concretizadas na segunda-feira, por elementos do Núcleo de Prevenção e Investigação Criminal da Boa Vista, em cumprimento de mandados do Ministério Público.

Naturais das ilhas da Brava e de Santiago, os dois jovens são suspeitos da prática de um crime consumado de agressão sexual e um crime consumado de abuso sexual de criança.

"A vítima é uma menor de 13 anos, sendo que o crime de agressão sexual terá ocorrido em 2016, na cidade da Praia, quando a mesma tinha 10 anos, e o crime de abuso sexual recentemente, na ilha da Boa Vista", lê-se no comunicado.

Ambos foram presentes na terça-feira a tribunal, para efeito de primeiro interrogatório judicial e medidas de coação, tendo sido aplicada prisão preventiva ao suspeito de agressão sexual e apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto com a vítima ao suspeito de abuso sexual.