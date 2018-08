Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens matam homem que estava a estrangular a mãe

Suspeito já tinha antecedentes criminais por violência doméstica, na Carolina do Norte, EUA.

12:56

Dois jovens, de 12 e 15 anos, pegaram numa arma e dispararam mortalmente contra um homem que alegadamente estaria a agredir e a estrangular a sua mãe, no Condado de Rutherford, na Carolina da Norte.



Segundo avança a Fox News, que cita o gabinete policial de Rutherford, Steven Kelley, de 46 anos, confessou durante o ataque que queria estrangular a namorada, Chandra Nierman, e matar todos os que viviam em casa.



De acordo com a polícia local, o filho de 12 anos conseguiu obter uma arma, enquanto que a filha de 15 anos a usou para disparar contra Kelley duas vezes no peito.



Outra filha de Chandra Nierman ficou ferida durante os disparos, mas entretanto já teve alta hospitalar.



A polícia, que adiantou que Kelley tinha já antecedentes criminais por violência doméstica, foi chamada ao local e encontrou o homem já morto.