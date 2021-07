Dois mortos, vários desaparecidos e casas evacuadas na Bélgica durante forte tempestade que atinge Europa

La Meuse ce matin sur le point de déborder #inondations #Liège pic.twitter.com/jBuOJYTFnz — Willian DÍAZ RÍOS (@Wijodi) July 15, 2021







Pelo menos dois mortos, vários desaparecidos e casas evacuadas. Este é o resultado provisório das fortes chuvas que se abateram sobre a Bélgica esta quarta-feira e que ainda continuam.De acordo com o jornal belga RTBF, uma das vítimas mortais é um jovem de 22 anos que se atirou à água com uma boia em Eupen. O corpo foi encontrado posteriormente pelos serviços de emergência.A segunda vítima terá perdido a vida em Aywaille, no entanto as circunstâncias ainda não são claras.A Europa está a ser atingida por uma forte tempestade que começa a provocar estragos. Há registo de um bombeiro que se afogou esta quarta-feira durante o trabalho de resgate na Alemanha e um homem desaparecido depois de ter sido arrastado por um riacho noutra zona do país. Ao início da manhã desta quinta-feira, contabilizavam-seMeteorologistas da DWD, um serviço de metereologia alemão, prevêem fortes chuvas no oeste da Alemanha para esta quinta-feira, e mais ainda no sudoeste e no sul do país. Não são, porém tão intensas quanto as registadas esta quarta-feira.Na República Checa, registaram-se, esta quarta-feira, pelo menos 800 chamadas sobre incidentes que vão desde árvores caídas a caves inundadas. Milhares de casas ficaram ainda sem eletricidade.