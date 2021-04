Dois polícias atingidos a tiro nos EUA. Atirador está barricado numa casa

Tudo aconteceu quando as autoridades receberam uma chamada para a casa dos polícias e da família, uma vez que não teriam comparecido no trabalho.



Dois polícias foram atingidos a tiro na localidade de Boone, na Carolina do Norte, EUA.Tudo aconteceu quando as autoridades receberam uma chamada para a casa dos polícias e da família, uma vez que não teriam comparecido no trabalho.

"Ao entrar na casa, os polícias receberam tiros de um desconhecido dentro da residência. Dois polícias foram feridos a bala", pode ler-se no comunicado citado pela "CNN".



Uma das vítimas foi transportada de avião para o Johnson City Medical Center. De acordo com a mesma fonte, não é ainda possível apurar o estado da segunda vítima.



O atirador colocou-se em fuga, revelou o Gabinete do Xerife do Condado de Watauga à televisão norte-americana. Atualmente encontra-se barricado na casa. Os moradores da zona foram retirados das suas residências.