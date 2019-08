Dois tiroteios em 13 horas matam 29 pessoas nos Estados Unidos

Em apenas 13 horas, dois tiroteios aterrorizaram os Estados Unidos. Depois de uma tragédia que assolou o estado americano do Texas e tirou a vida a pelo menos 20 pessoas, um novo massacre aconteceu este domingo em Dayton, no Ohio, com o atirador, Connor Betts, abatido pela polícia, a abrir fogo junto a uma esplanada de um bar e a fazer nove mortos.Este último tiroteio, do qual resultaram ainda 27 feridos, ocorreu na área da East 5th Street, no distrito de Oregon. Era 1h20, hora local, quando o homem, com uma arma de cano longo, deu início aos disparos. "Foi um incidente trágico. Felizmente tínhamos vários elementos nas imediações quando o tiroteio começou", sublinhou Matt Carper, um dos elementos das autoridades, fazendo alusão ao facto de o atirador ter sido abatido pela polícia "em menos de um minuto". "O período de violência foi muito curto", explicou.Os feridos foram transportados para o hospital de Miami Valley e as autoridades montaram um centro de operações onde foram dadas informações a familiares e amigos.Horas antes, na cidade de El Paso, no estado do Texas, Patrick Crusius, de 21 anos, foi detido. "Queria matar o maior número possível de mexicanos", confessou o homicida, confirmando as suspeitas das autoridades de que se tratava de um "crime de ódio".Patrick estava armado com uma AK-47 e abriu fogo no parque de estacionamento de uma zona comercial. Para além dos 20 mortos, 26 pessoas ficaram feridas, entre as quais um bebé de apenas quatro meses. O atirador é descrito por políticos norte-americanos como um jovem "racista". Donald Trump usou o Twitter para expressar as condolências às vítimas e repudiar os crimes.A mãe de um menino de dois meses morreu para salvar o filho, durante o tiroteio nas imediações de uma zona comercial em El Paso, no Texas. Segundo os media norte-americanos, a mulher serviu de escudo humano, impedindo assim que um dos tiros disparados por Patrick Crusius atingisse o bebé.As mesmas fontes indicam que o corpo da mulher, de 25 anos, foi encontrado sem vida junto ao filho.No tiroteio em Dayton, no Estado do Ohio, as autoridades norte-americanas confirmaram que uma das vítimas mortais é a irmã do homicida, Connor Betts. Megan, de 22 anos, encontrava-se num carro junto à esplanada de um bar onde morreram mais sete pessoas, quando foi atingida pelos disparos da arma do irmão.A jovem tinha a seu lado o namorado, que também não resistiu aos graves ferimentos.Patrick Crusius, de 21 anos, foi o autor do ataque, em El Paso. Terá atuado sozinho e, segundo a polícia, usou proteção auricular na altura do ataque para se proteger do som dos disparos.Connor Betts, de 24 anos, é o nome do atirador do tiroteio de Dayton, no Ohio, que matou este domingo nove pessoas. O homem foi abatido pelas autoridades e usava um colete balístico. Betts descrevia-se como "bom sob pressão".O homicida de El Paso publicou na Internet um manifesto contra a "invasão latina" do Texas. E ainda elogia Donald Trump e a construção do muro na fronteira EUA-México.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou uma mensagem de condolências a Donald Trump pelos massacres nos EUA.O procurador público de El Paso, no Texas, vai pedir "pena de morte" para o jovem atirador de 21 anos.O ex-congressista do Texas, Beto O’Rourke, acusa Trump de encorajar o racismo nos EUA.