Novo tiroteio nos Estados Unidos faz "várias vítimas"

Poucas horas depois do massacre no Texas que tirou a vida a pelo menos 20 pessoas, um novo tiroteio está a acontecer em Dayton, no Ohio, também nos Estados Unidos, e já fez "várias vítimas".Segundo avança o canal televisivo RT, as primeiras informações são de que pelo menos dez pessoas ficaram feridas.Uma grande operação policial está em curso.Em atualização