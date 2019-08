Atirador do Texas confessa: "Queria matar o maior número possível de mexicanos"

O jovem de 21 anos que é o principal suspeito de ser o atirador do tiroteio de El Paso, no Texas, Estados Unidos, disse às autoridades que o seu objetivo era matar o "maior número possível de mexicanos", segundo avança a ABC News.Patrick Crusius, que terá matado 20 pessoas, afirmou querer destruir o povo do México pouco tempo depois de ser detido.Poucas horas depois do massacre no Texas que tirou a vida a pelo menos 20 pessoas, um novo tiroteio aconteceu em Dayton, no Ohio, também nos Estados Unidos, e já fez nove mortos, confirmou a polícia de Dayton na rede social Twitter. O atirador foi abatido e há também 26 feridos.