Donald Trump acusa FBI de lhe roubar passaportes durante buscas na mansão da Flórida

O ex-presidente norte-americano Donald Trump disse, esta segunda-feira, que os agentes do FBI que conduziram as buscas na sua mansão de luxo Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, lhe roubaram os passaportes.

"Uau! Na operação do FBI de Mar-a-Lago, os agentes do FBI roubaram três passaportes (um deles já expirado), assim como tudo o resto", escreveu Trump numa publicação da sua rede social, o Truth Social, segundo o New York Post. "Este é um ataque a um adversário político a um nível nunca visto antes no nosso País. Terceiro Mundo!" acrescentou o ex-presidente.