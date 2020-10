Donald Trump confessou este domingo que “não se sentia bem” quando chegou ao Hospital de Walter Reed, sexta-feira, mas garante que agora está “muito melhor”. “Penso que voltarei em breve e mal posso esperar para terminar a campanha da forma como comecei”, afirmou, num vídeo de quatro minutos, gravado na unidade hospitalar onde se encontra a recuperar da Covid-19. Palavras que surgiram na sequência de informações, provenientes de fontes da própria Casa Branca, de que o estado de saúde do presidente dos EUA era “preocupante” e que os próximos dias seriam decisivos. Informações que não negou.









O que parece cada vez mais certo é que Donald Trump só foi para Walter Reed quando os sintomas da doença se manifestaram, sobretudo febre e dificuldades respiratórias, e não quando soube que testara positivo - alegadamente 72 horas antes do internamento, uma dúvida que continua por desfazer. E não é a única: se sabia que estava infetado, por que razão não entrou em quarentena, continuando a trabalhar?

Os médicos que o acompanham garantem que está “muito bem” e até já admitem a possibilidade de receber alta esta segunda-feira. Melhorias do estado de saúde terão que ver com o facto de estar a responder bem à medicação, como é o caso do remdesivir, a que se junta a toma de vitamina D, zinco, famotidina e melatonina. Também foi tratado com um esteroide, depois de duas situações de falta de ar, no sábado, e recebeu oxigénio. Já tinha recebido na Casa Branca, antes de ser internado. “São milagres”, disse, deixando uma mensagem de esperança: “Vamos vencer este vírus ou o que quer que lhe queiram chamar”.