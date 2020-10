Donald Trump "continua a melhorar" e já não apresenta febre, avançam médicos

dexametasona.

Os médicos encarregues do tratamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deram este domingo uma atualização do estado de saúde do magnata.Sean Conley, especialista em terapias alternativas, avança que o presidente não apresenta febre desde sexta-feira e a saturação de oxigénio tem estado nos 99%.Foi ainda explicado o que aconteceu nas horas que antecederam o internamento de Donald Trump em Walter Reed que levou a duas versões contraditórias do seu estado de saúde.Segundo os médicos, na quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã, o presidente encontrava-se bem, porém o seu quadro clínico começou a levantar problemas ao início da tarde de sexta-feira, altura em que a saturação de oxigénio desceu para os 93% e a febre começava a subir rapidamente. Foi nessa altura que os médicos temeram uma evolução rápida da doença e aconselharam Trump a ser hospitalizado. Foi também equacionada a hipótese do presidente receber oxigénio, algo que Trump recusou afirmando que não tinha dificuldade em respirar e que estava só cansado.Para estabilizar os seus níveis de saturação de oxigénio, Trump foi tratado com um esteróide, a

O medicamento costuma ser usado em pacientes gravemente doentes com Covid-19. Não é, normalmente, usado em casos leves ou moderados pois pode ser prejudicial no início do curso da doença, uma vez que os esteróides podem amortecer a resposta imunológica do próprio corpo.

Após dar entrada no hospital de Walter Reed, a condição do presidente foi melhorando progressivamente e desde sexta-feira que não apresenta febre nem a saturação de oxigénio baixou.Devido às melhorias que tem vindo a demonstrar, os médicos ponderam dar alta a Donald Trump ao início da manhã desta segunda-feira.