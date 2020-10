"Esta manhã o presidente está muito bem": Médico sobre estado de saúde de Donald Trump

"Conforme relatado ontem, em consulta com este grupo, eu recomendei que levássemos o presidente até Walter Reed como uma medida de precaução para fornecer monitoramento de última geração e qualquer cuidado que ele possa precisar", referiu Sean Conley, médico de Trump.

Sean N Dooley, quando confrontado se Trump esteve ventilado, respondeu que "agora não está" recusando dar mais pormenores.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "está muito bem", garantiu este sábado a equipa médica do magnata. Trump está a fazer um tratamento prolongado de cinco dias com Remdesivir e não apresenta febre há cerca de 24 horas. Segundo os médicos, Trump teve febre durante dois dias e tosse, mas não teve dificuldades respiratórias.O coronelO médico não deu ainda uma previsão de alta para Trump apesar do mesmo se encontrar bem, segundo os próprios.