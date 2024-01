Donald Trump venceu de forma esmagadora os ‘caucus’ de segunda-feira no Iowa, confirmando o estatuto de favorito inquestionável na corrida à nomeação republicana para as presidenciais de novembro. A única surpresa da noite foi a votação de Ron DeSantis, que bateu Nikki Haley na disputa pelo segundo lugar, conseguindo assim manter-se na corrida, pelo menos, até às primárias do New Hampshire, na próxima semana.









