Donald Trump "festeja" durante homenagem a vítimas do 11 de setembro

Presidente dos Estados Unidos controverso e com tweet polémico.

21:29

WATCH: President Trump greets supporters upon arrival in Johnstown, Penn., while en route to Shanksville to honor those who died aboard United Airlines Flight 93 when it crashed 17 years ago today during the 9/11 attacks. https://t.co/TI1qXHQQNO pic.twitter.com/Uum9rmdV9j — NBC News (@NBCNews) 11 de setembro de 2018

Trump honors 9/11 by posting a picture of the White House staff at attention this morning… except it includes Omarosa and Hope Hicks, who left months ago. So it’s an old pic he faked. (Also, it’s rainy today in DC, not sunny.) https://t.co/3MeGq432ji https://t.co/Z9KaSioeyP pic.twitter.com/W4fpXGJ5nd — John Aravosis (@aravosis) September 11, 2018

No dia em que caíram as Torres Gémeas, todo o mundo parou para ver o momento e milhões de pessoas lamentaram a perda de milhares de vida em Nova Iorque, Washington D.C. e na Pensilvânia. Donald Trump era na altura um dos mais importantes investidores imobiliários da cidade de Nova Iorque e comentou a tragédia ao vivo num programa televisivo. Depois de lamentar a perda das vidas, o milionário fez uma constatação inusitada. Após da queda das Torres Gémeas, a sua Trump Tower voltava a ser o edifício mais alto da baixa de Manhattan, congratulou-se Trump.A posição de Trump foi altamente criticada e este foi acusado de desrespeito pelas vítimas.Anos mais tarde, o milionário voltou a falar do ataque e escreveu no Twitter: "Gostava de estender as minhas condolências a todos, incluindo os haters e os perdedores, neste dia especial, 11 de Setembro".E embora Trump seja agora um dos homens mais poderosos do mundo e o líder de uma potência mundial, a sua atitude face ao acontecimento que mudou os EUA continua deslocada. Esta terça-feira, o presidente dos EUA, ao chegar a uma homenagem às vítimas mortais daquele dia na Pensilvânia foi, durante o caminho, com punhos elevados e os dentes a morder o lábio inferior, como que a festejar uma vitória desportiva.Mas o dia de Trump não começou na Pensilvânia. O presidente dos EUA fez um retweet de uma publicação do 11 de Setembro do ano passado e depois começou a escrever sobre cooperação com a Rússia. Posteriormente, saudou o trabalho desenvolvido por Rudy Giuliani, o seu advogado, enquanto presidente da Câmara de Nova Iorque, durante os ataques.Só depois um tweet original onde anunciava que iria assistir à homenagem na Pensilvânia, divulgando uma fotografia onde aparece com dezenas de funcionários da Casa Branca, de mão sobre o peito. A mensagem dá a entender que o evento se tinha passado neste dia, mas uma análise à fotografia mostra que estão presentes Omarosa Manigault, ex-conselheira de Trump, e Hope Hicks, ex-diretora de comunicação da Casa Branca, que abandonaram o executivo há vários meses. Isto prova que a fotografia tem vários meses e que não foi tirada esta terça-feira.