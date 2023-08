Donald Trump pede para ser julgado em separado

13 crimes de que está acusado no âmbito do que a juíza disse ser uma “conspiração” para adulterar os resultados das presidenciais de 2020 na Georgia, incluindo crime organizado, falsificação, nomeação de falsos delegados eleitorais e pressão sobre funcionários públicos.

Donald Trump entregou uma moção para ser julgado em separado no caso da subversão dos resultados eleitorais na Georgia, avança a agência Reuters esta quinta-feira.De acordo com a imprensa norte-americana, Sidney Powell, ex-advogado de campanha do antigo Presidente dos EUA, e Kenneth Chesebro, advogado pró-Trump, também pediram ao tribunal para serem julgados separadamente. Tal permitiria que conhecessem a sentença em outubro.Esta quinta-feira, Donald Trump declarou-se inocente dos