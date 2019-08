Donald Trump quer comprar a Gronelândia

Donald Trump está de olho na Gronelândia, tendo pedido a conselheiros que analisassem a possibilidade de os EUA comprarem esta ilha – a maior do mundo – que pertence à Dinamarca. A notícia é avançada pelo Wall Street Journal, que adianta que a ideia foi repetida por diversas vezes pelo presidente dos EUA, com vários níveis de seriedade

O jornal adianta que alguns dos consultores a quem Trump se dirigiu demonstraram interesse em discutir a ideia, devido aos recursos e importância geopolítica da ilha. Contudo, se houve alguns a apoiarem a ideia, houve outros que desvalorizaram, considerando ser apenas um "fascínio fugaz" que nunca se realizará.

A Reuters confirmou que o presidente dos EUA tem analisado com os seus assessores a possibilidade de comprar a ilha, de forma a expandir o território do país. A agência de notícias diz que alguns assessores encararam a proposta como uma piada, enquanto outros estão a analisar a possibilidade de forma séria.



Trump tem uma visita agendada à Dinamarca para o início de setembro.





President Trump has considered buying Greenland for the U.S., sources say https://t.co/hjtvb5oUJB pic.twitter.com/lqwRi15dnv

Em 1946, o então presidente americano, Harry Truman, também tentou comprar a Gronelândia, tendo proposto pagar 100 milhões de dólares em ouro. Uma proposta que a Dinamarca rejeitou.

Não seria a primeira vez que os EUA compravam um território de outro país. Em 1867, os EUA compraram o Alasca à Rússia, salienta a imprensa americana.



Na Dinamarca esta notícia está a desvalorizada e até encarada como uma mentira de dia 1 de abril. Lars Løkke Rasmussen, que foi primeiro-ministro até junho e agora liderada a oposição, recorreu ao twittter para desvalorizar a proposta.



It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f