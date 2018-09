Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Tusk sobre o Brexit: “Plano do Reino Unido não vai funcionar”

Presidente do Conselho Europeu rejeitou taxativamente a proposta britânica de livre circulação de bens.

Por F.J.G. | 08:35

A cerca de um mês do fim do prazo para um acordo relativo a partes cruciais do Brexit, a União Europeia (UE) e o Reino Unido (RU) continuam de costas voltadas.



A gravidade do desacordo foi bem vincada esta quinta-feira por Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, que considerou a proposta britânica impraticável.



Após uma cimeira em Salzburgo, na Áustria, Tusk frisou que até final de outubro a PM britânica, Theresa May, terá de ter uma solução para evitar uma fronteira na Irlanda do Norte. Sem isso, disse que "não há razão para uma cimeira especial em novembro". Quanto à proposta britânica para a futura relação comercial com a UE, Tusk foi taxativo: "Não vai funcionar."



May reagiu a esta inflexibilidade considerando-a parte da "tática negocial" da UE e, de forma igualmente taxativa, alertou que a alternativa ao plano que apresenta é um Brexit sem acordo.



O presidente francês, Emmanuel Macron, considerou inadmissível esta posição de ‘pegar ou largar’ e acusou os defensores do Brexit: "Os que dizem que é fácil sair da UE e que tudo ficará bem, que haverá mais dinheiro em caixa, são mentirosos".



Mais conciliador, o presidente da Comissão Europeia, Jean- -Claude Juncker, respondeu que há planos para a eventualidade de uma saída sem acordo. Recorde-se que a UE quer manter a Irlanda do Norte no mercado comum enquanto que o resto do RU sai.



May, por seu lado, quer manter a circulação de bens sem entraves.