Dono deixa gata bebé à fome na rua depois de lhe dar banho com cola

Día 3 hoy Palomita paso una mejor noche!!! Lloro menos, se le realizaron los exámenes de sangre y arrojaron un cuadro de falla renal que ya se comenzó a tratar, comenzó a comer pellet como toda una guerrera que es... y su historia apareció en Bio Bio chile, muchas bellas personas el día de hoy la vinieron a visitar, muchos se fueron llorando y la idea es que la llenen de alegría y felicidad así que deben ser fuertes para lloran lejos de esta luchadora por qué si ella es fuerte nosotros no podemos quebrarnos.... un abrazo a todos a todos... disculpa si no podemos responder sus mensajes pero los leemos toditos y nos llenamos de energía con ellos ... recuerden que ella usa Pañales Sabanillas, pañales de tela, latas de alimento Ad hills, kitten Leonardo, kitten Royal Canin, toallas de baño. Me pueden enviar un mensajito si quieren apoyarnos de alguna forma con sus cositas gracias