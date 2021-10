Donos de cães podem enfrentar prisão ou multas se colocarem animais em dieta vegetariana

Alimentar os animais à base de plantas e vegetais pode causar problemas com a lei aos cidadãos britânicos que queiram mudar a dieta tradicional dos seus caninos.



Os donos de cães no Reino Unido têm um dever legal de cuidar das necessidades de bem-estar dos animais e se tal não acontecer podem enfrentar prisão ou multas de cerca de 23 mil euros (27 mil dólares).





O jornal The Sun refere que, com a 'Animal Welfare Act', fica instituído que todos os animais domésticos têm direitos, como o de ser protegido de dor e sofrimento ou comer uma dieta adequada.Embora as diretrizes não mencionem especificamente as dietas veganas ou vegetarianas, todo o cuidado é pouco porque se a lei considerar que os caninos não estão a ser alimentados corretamente, os donos podem ser multados, acabar em tribunal ou até mesmo atrás das grades.