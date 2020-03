Desapareceu médica que denunciou surto de coronavírus em Wuhan após ter sido proibida de falar

Chama-se Ai Fen e foi uma das médicas que tentou denunciar o surto de coronavírus em Wuhan, China, para o mundo e foi silenciada. No início do surto, em dezembro, que viria a explodir em janeiro, Ai Fen foi proibida pelos seus superiores de falar sobre o que se estava a passar. Agora está desaparecida.

O berço da pandemia do século situa-se num território de regime totalitário e as primeiras quatro semanas do surto - as cruciais para conter ou não a epidemia - foram passadas a tentar esconder a situação nos hospitais daquela província.

Um grupo de médicos, incluindo Ai Fen, tentou que as informações que circulavam entre eles passassem para o exterior.



Segundo a investigação levada a cabo pelo programa 60 Minutes, da CNN Austrália, há duas semanas, Ai Fen, diretora de emergência do hospital Wuhan Central, tornou a situação pública na revista chinesa Renwu, dizendo que tinha sido silenciada em dezembro de 2019 após alertar os seus superiores para o vírus desconhecido - na altura - que não parava de surgir.



O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, ordenou que a entrevista fosse apagada da Internet e agora o paradeiro de Ai é "desconhecido".

Just two weeks ago the head of Emergency at Wuhan Central hospital went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, her whereabouts unknown. #60Mins pic.twitter.com/3Jt2qbLKUb