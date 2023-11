Dois jovens armados barricam-se em sala de aula de escola em Hamburgo e ameaçam professor

A polícia da cidade alemã de Hamburgo revelou, esta quarta-feira, que dois jovens armados se barricaram numa sala de aula de uma escola distrital de Blankenese e ameaçaram um professor, avança a Reuters.Os agentes da Polícia estão no local armados com metralhadoras e com helicópteros a sobrevoar a escola e avaliam os relatos sobre a situação de ameaça na escola.Um porta-voz da polícia disse, de acordo com a BBC, que os dois jovens ameaçaram um professor com uma arma e que saíram da sala de aula e fugiram.Segundo a Reuters, os primeiros alunos foram escoltados para fora da escola pela polícia.Ainda não se sabe se há feridos.Hamburgo foi recentemente palco de um impasse com reféns no aeroporto, que obrigou as autoridades a encerrar o aeroporto durante horas.Em atualização