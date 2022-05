Duras medidas antiepidémicas da China vão resistir ao teste do tempo

O Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu que as duras medidas antiepidémicas impostas em Xangai "vão resistir ao teste do tempo" e prometeu combater qualquer tentativa de "distorcer, questionar e desafiar" a política de 'zero covid'.

Xi presidiu na quinta-feira a uma reunião entre os sete membros do Comité Permanente do Politburo, a cúpula do poder na China.

O líder chinês disse que as autoridades e quadros do Partido Comunista devem permanecer firmes e não vacilar no combate à doença, de acordo com a imprensa estatal.