China aprova que casais tenham até três filhos

A China anunciou esta segunda-feira que os casais podem ter até três filhos, a alteração da lei representa uma grande mudança de política em relação ao limite de dois filhos permitido por lei.



Três semanas após serem conhecidos os resultados do último censo demográfico, que se realiza a cada dez anos e que revelou forte desaceleração no crescimento populacional, a liderança chinesa decidiu flexibilizar a sua política de controlo da natalidade, mas mantendo um limite: não mais do que três filhos por casal.





A alteração ocorre depois de dados recentes mostrarem um grande declínio no número de nascimentos no país mais populoso do mundo.

A mudança foi aprovada durante uma reunião presidida pelo presidente Xi Jinping, informou a agência Reuters.



"Em resposta ao envelhecimento da população (...) um casal passa a poder ter três filhos", avançou a agência noticiosa oficial Xinhua, que citou as conclusões de uma reunião entre os membros permanentes do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês liderada pelo Presidente Xi Jinping.