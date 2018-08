Durex retira do mercado preservativos comercializados em Portugal

Durex real feel e Durex sem látex são produtos que apresentam anomalias.

08:58

A marca de preservativos Durex está a retirar do mercado as gamas Durex real feel e Durex sem látex, comercializados em Portugal.



Em comunicado, a empresa avança que os testes feitos nessas gamas não estão a ser tão rigorosos relativamente à sua durabilibidade, lamentando o "incómodo causado".



"Recentemente, identificámos que um número limitado dos preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades fabricados no início deste ano não estão a passar pelos nossos rigorosos testes de durabilidade até ao termo do prazo de validade", pode ler-se no documento.



A empresa afirmou que "poderá haver um aumento do número de preservativos que rompem durante a aplicação ou uso", uma vez que os testes feitos pela empresa concluiram que esses produtos não estão a cumprir os requisitos.



Os produtos afetados dizem respeito aos artigos cuja validade do lote vai desde dezembro de 2020 a março de 2021.

Os números dos lotes em causa, que a Durex indica no comunicado, estão identificados na parte inferior da embalagem e no invólucro de cada preservativo, não existindo uma "preocupação imediata na segurança dos consumidores"

A empresa apela aos consumidores que devolvam os produtos à empresa ou numa farmácia, de forma gratuita.