E-mail confirma que governo britânico organizou festa no pico da pandemia da Covid-19

Cerca de 100 pessoas foram convidadas para uma festa no jardim de Downing Street, a sede oficial do governo britânico, durante o primeiro confinamento no Reino Unido.

Segundo a BBC, no evento que ocorreu a 20 de maio de 2020 estiveram presentes cerca de 30 pessoas, incluindo o primeiro-ministro, Boris Johnson, e a mulher. A imprensa britânica revelou o e-mail enviado pelo secretário do primeiro-ministro a convocar as pessoas para a festa.

A polícia já está a investigar a situação para averiguar se houve violações às regras sanitárias impostas pelo Governo no âmbito da pandemia da Covid-19.

"Depois de um período incrivelmente ocupado, pensamos que seria bom aproveitar ao máximo o clima agradável e tomar algumas bebidas socialmente distanciadas no jardim número 10 esta noite", pode ler-se no e-mail.





Uma fotografia revelada em dezembro de 2021 em que estavam presentes vários elementos do governo britânico numa festa em Downing Street causou polémica nas redes sociais. O e-mail divulgado pela ITVNews vem confirmar essa mesma fotografia.