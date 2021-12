Fotografia mostra Boris Johnson em festa proibida

Uma fotografia publicada pelo ‘The Guardian’ prova que o PM britânico, Boris Johnson, participou numa festa no jardim de Downing Street a 15 de maio de 2020, durante o primeiro confinamento, algo que o governo tem negado desde que surgiram as primeiras notícias. O caso ameaça desacreditar mais ainda o PM, especialmente porque também negou ter conhecimento das festas realizadas pelo ‘staff’ em dezembro do mesmo ano, durante o segundo confinamento, para depois se verificar que não só sabia das festas como participou em pelo menos uma delas.









Na foto, Boris surge ao lado da mulher, no jardim da residência oficial, no Nº 10 de Downing Street, durante uma festa que reuniu pelo menos 17 membros do pessoal do governo. Na imagem ninguém surge de máscara nem mantém os dois metros de distância definidos pelas normas em vigor na altura que, além do mais, só permitiam um máximo de duas pessoas de agregados familiares diferentes no mesmo local.

O governo alega que a imagem mostra uma “reunião de trabalho”, mas são bem visíveis copos e garrafas de vinho, bem como comida. Em declarações à BBC, o vice-PM, Dominic Raab, deu uma versão algo diferente. “As pessoas estavam a tomar uma bebida depois de uma reunião formal, como é hábito em ambientes laborais”, afirmou, insistindo que não foram violadas as regras de confinamento.





O descrédito crescente de Boris ficou bem patente na derrota de sexta-feira em North Shropshire, círculo eleitoral nunca antes perdido pelos conservadores.