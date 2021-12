O escândalo em torno das festas na residência oficial de Downing Street parece não ter terminado. Desta vez, demitiu-se o chefe da Função Pública que tinha sido nomeado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para investigar a violação das regras anti-Covid em três festas de Natal de 2020, quando as festas em espaços fechados estavam proibidas. O nome de Simon Case acabou por aparecer também associado a uma dessas celebrações.









Este é mais um episódio com impacto na popularidade de Boris Johnson numa altura em que a escalada de infeções pelo coronavírus voltou a atingir valores máximos - na sexta-feira o Reino Unido registou 93 045 casos - e os protestos contra o agravamento das restrições voltaram a encher as ruas de manifestantes.

Estava previsto que Simon Case revelasse o resultado da sua investigação nos próximos dias, mas o processo será concluído por Sue Gray, segunda secretária do Ministério do Equilíbrio Territorial, Habitação e Comunidades. O governo diz que as acusações relativas a Case são falsas. O responsável terá estado numa das festas e consumido bebidas juntamente com outros funcionários. Cerca de 15 pessoas foram convidadas para o evento.





Allegra Stratton, que foi a porta-voz do Governo durante a cimeira climática COP26, já tinha apresentado a demissão depois de ter sido divulgado um vídeo no qual gracejava sobre uma alegada festa de Natal em Downing Street.