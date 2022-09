Earendel, a estrela mais distante do universo

Earendel, a estrela mais longínqua conhecida pelos astrónomos, foi descoberta em março deste ano através do telescópio espacial Hubble. Trata-se de uma estrela solitária e ao longo dos anos tem vindo a perder dimensão.Apesar de existirem equipamentos mais modernos e com uma melhor resolução, como é o caso do recente telescópio 'James Webb', foi o clássico 'Hubble', lançado em 1990, a descobrir Earendel. O 'Hubble' conseguiu capturar uma luz que tinha sido emitida quando o universo tinha menos de mil milhões de anos, o que significa que a estrela tem "viajado" pelo espaço durante os últimos 13 mil milhões de anos. O trajeto do astro foi capturado pelos sensores eletro-ópticos do telescópio.São muito raras as circunstâncias em que é possível observar uma estrela tão antiga. No caso de Earendel, o avistamento só foi viável porque a constelação da baleia, onde a estrela se costuma esconder, estava ao alcance do telescópio.No dia 30 de julho foi utilizado o equipamento 'James Webb' de forma a captar uma imagem mais pormenorizada, não só da estrela como também do arco de luz envolvente, designado por arco do amanhecer.Earendel encontra-se a 28 biliões de anos de luz da terra e, atualmente, é esta estrela que detém o recorde de maior afastamento em relação à Terra. Anteriormente, este título pertencia à estrela Ícaro, que se encontra na constelação de leão, mas a distância desta segunda estrela não chega nem a metade do afastamento de Earendel.Earendel é um astro isolado e tem vindo a perder a sua dimensão. Os astrónomos acreditam que seja uma das estrelas que apareceu após o Big Bang- fenómeno que ocorreu há 13.8 mil milhões de anos. Estima-se que o novo astro tenha uma massa entre cinquenta a cem vezes superior ao sol e uma temperatura superficial de 20 000 graus.São muito raras as estrelas que recebem nome próprio, mas Earendel foi uma das exceções à regra. O nome deriva do inglês arcaico e significa "estrela do amanhecer".