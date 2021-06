Edifício de dez andares construído na China em pouco mais de 28 horas

O grupo chinês de construção Broad ergueu um prédio de dez andares em 28 horas e 45 minutos em Changsha, na China.

A técnica utilizada para a construção é aprimorada pela empresa privada desde 2009 - construção pré-fabricada que "tem o mais baixo consumo de energia do mundo" e "a melhor qualidade de ar interior", de acordo com a própria empresa. Outra grande vantagem é a facilidade de transporte. Quando dobrado, o módulo da construção torna-se num contentor com cerca de quatro metros de altura.





Quanto aos materiais usados, a maioria é aço inoxidável. Possui também vidro, isolamento e sistemas de ventilação.

Este edifício é "10 vezes mais leve e 100 vezes mais forte que as estruturas convencionais", afirmam.

Esta tecnologia pode ser usada para construir arranha-céus, hospitais e residências.