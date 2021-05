Eitan tem cinco anos e é o único sobrevivente da queda de teleférico em Itália

da unidade hospitalar, admitindo uma fase delicada agora.

Tem apenas cinco anos e a tragédia de Mottarone vai certamente assombrá-lo para o resto da vida. Eitan acordou esta manhã no hospital de Torino onde está internado desde o dia do acidente.Ao seu lado permanecem a tia Aya e uma psicóloga que terão de lhe dar a notícia para a qual nenhuma criança está preparada. Na tragédia, Eitan perdeu os pais, o irmão mais novo e os bisavós. O menino ainda não está totalmente consciente. Esteve intubado e está agora a recuperar a consciência, explicou Giovanni La Valle, diretor geral"Há uma recuperação gradual da consciência que requer tempo e apoio psicológico. Já abriu os olhos e é importante que tenha encontrado rostos familiares ao seu lado", acrescenta o clínico.O menino estava em estado crítico mas na última noite começou a dar sinais positivos de recuperação. Alguma tosse, alguns movimentos e momentos de respiração espontânea, os primeiros sinais de esperança chegados esta terça-feira. Após estes sinais, os médicos começaram a iniciar o processo para o acordar, visto que estava sedado até dar sinais de melhoria.Eitan, filho de israelitas, sofreu fraturas no crânio, tórax, abdómen e perna.Quando chegou ao hospital, após a tragédia, mostrou-se assustado tendo apenas proferido: "Deixem-me em paz, estou com medo".A criança não queria que os médicos e enfermeiras lhe tocassem nem pediu pelos pais. Não trazia consigo documentos para que fosse identificado e a idade divulgada era então apenas uma estimativa dos profissionais de saúde.Morreram 14 pessoas na queda do teleférico em Mottarone, incluindo uma criança de nove anos. O acidente terá sido causado pela falha numa corda de suporte da estrutura.