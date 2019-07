'El Chapo' condenado a prisão perpétua

O maior narcotraficante mexicano, Joaquín 'Chapo' Guzmán, de 62 anos, mais conhecido como 'El Chapo', foi condenado esta quarta-feira a pena de prisão perpétua, em Nova Iorque.Joaquín Guzmán foi capturado em 2014, após 13 anos de fuga, mas voltou a escapar um ano mais tarde de uma prisão de máxima segurança, perto da Cidade do México.O ex-chefe da maior organização de tráfico de drogas do mundo foi então detido em 2016. No ano de 2017, 'El Chapo' foi extraditado para uma prisão solitária de alta segurança, em Colorado, nos Estados Unidos, dado o histórico de fugas do traficante das cadeias do México.'El Chapo' foi considerado culpado de 10 crimes. Entre eles, o crime de tráfico de droga, branqueamento de capitais, posse de arma ilegal, além da participação, enquanto líder, do Cartel de Sinaloa.Segundo o jornal New York Times, 'El Chapo' ainda pode recorrer da decisão do Tribunal Federal.