Eleições em Taiwan em fase "crítica" de definição de relações com China

As eleições presidenciais e parlamentares de janeiro em Taiwan ocorrem numa "altura crítica" e a escolha do sucessor de Tsai Ing-Wen terá "importantes consequências" nas relações entre Taipé e China, que reivindica soberania da ilha, afirmou o Crisis Group.

Em artigo esta sexta-feira publicado, o centro de investigação sublinha que o partido de Tsai, atual presidente de Taiwan, lidera as sondagens das eleições de janeiro, às quais concorrem três partidos com posições diferenciadas, sobre as relações entre a ilha, governada de forma autónoma, e a China.

"As tensões sobre o futuro da ilha têm aumentado constantemente, à medida que começam a desmoronar-se entendimentos de décadas que mantiveram a paz no Estreito de Taiwan, sob a pressão da mudança de dinâmica em Pequim, Washington e Taipé" e quando as conversações estão suspensas, desde 2016, dada a recusa de Pequim em se envolver com a administração do Partido Democrático Progressista (DPP) da presidente, refere o Crisis Group.