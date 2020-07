Eleições na Galiza: Partido Popular de Feijóo revalida maioria absoluta

As regiões espanholas da Galiza e do País Basco foram chamadas às urnas este domingo para elegerem os respetivos parlamentos regionais, que deverão confirmar as maiorias atuais, respetivamente do Partido Popular (PP, direita) e Partido Nacionalista Basco (PNV, centro-direita).As mesas de voto encerraram às 20h00 em Espanha (19h00 em Lisboa) em ambas as comunidades numas eleições marcadas pelas rigorosas medidas de segurança devido à pandemia de coronavírus.Até ao momento, e com 77,04% dos votos contabilizados, Alberto Núñez Feijóo, presidente da Galiza e candidato do Partido Popular (PP), alcança 42 deputados, acima da maioria absoluta estabelecida em 38.O partido BNG (Nacionalistas Galegos) estabelece-se como a segunda força com 19 deputados e supera assim o PSOE (14).No País Basco, o Partido Nacionalista Basco (PNV), liderado por Iñigo Urkullu desde 2012, alcança 88,45%, que se traduz, até ao momento, em 31 assentos, mais dois que em 2016, avança o El País. A contagem dos votos nesta região iniciou-se pelas 21h20 (hora espanhola, 20h20 em Portugal).

O partido vai precisar novamente de criar coligação com o PSOE (com quem governa a comunidade autónoma) ou, desta forma, com o partido de esquerda regionalista, o EH Bildu, que contabiliza 23 deputados.



O Podemos atinge cinco deputados, assim como a coligação entre PP e Ciudadanos. O Vox estreia-se no Parlamento Basco com um deputado.

A Galiza está situada no noroeste da Península Ibérica, a norte de Portugal e tem cerca de 2,7 milhões de habitantes e um território que corresponde a cerca de um terço do de Portugal.

No norte da Península Ibérica, o País Basco, com perto de 2,2 milhões de habitantes e um território que é quase 13 vezes mais pequeno do que o português, é outra das 17 comunidades em que a Espanha está dividida.

Esta comunidade faz parte da região historicamente denominada País Basco, que inclui outra comunidade autónoma em Espanha, Navarra, e a região adjacente em França, que os nacionalistas bascos consideram como território cultural e linguístico do povo basco.