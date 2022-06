Elon Musk reduz 10% dos funcionários e diz "ter um pressentimento mau" sobre a economia mundial

O Director Executivo da Tesla disse, esta quinta-feira, que a empresa precisa de reduzir o pessoal em cerca de 10%. Elon Musk disse ter um "mau pressentimento" sobre a economia mundial, avança a Reuters.Num email enviado os fundionáris, Musk diz para "pausar todas as contratações a nível mundial".Ainda no início desta semana, o CEO da Tesla tinha enviado um outro e-mail aos seus funcionários a pedir-lhes que regressassem aos escritórios, uma vez que "eram obrigados a cumprir um horário laboral de 40 horas semanais". ELon Musk referiu ainda que quanto mais séniores eram as posições que os funcionários ocupavam, mais presentes tinham de estar na empresa.