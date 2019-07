Embaixador britânico em Washington demite-se

Após dias de tensão em que foi atacado e insultado pelo presidente Donald Trump, o embaixador britânico em Washington anunciou esta quarta-feira a demissão.Kim Darroch diz que pretendeu "pôr fim às especulações" sobre a sua permanência no cargo após a revelação de emails em que descrevia a administração Trump como "desastrada e inepta"."A situação atual torna impossível que desempenhe o meu papel como gostaria", explica Darroch, a quem Trump chamou "muito estúpido" após a revelação dos memorandos. O presidente anunciou depois que recusava manter contactos com o embaixador.A PM Theresa May apoiou Darroch, sublinhando que a boa governação depende de "os servidores públicos poderem dar informação completa e franca"."É importante defendermos os nossos valores, especialmente quando sob pressão", destacou.A última frase foi vista como uma crítica a Boris Johnson. O favorito à sucessão de May na chefia do governo recusou apoio ao embaixador, suscitando uma maré de críticas.Num debate com Jeremy Hunt, rival na corrida à sucessão, deu mesmo a entender que retiraria apoio ao embaixador ao frisar a importância da manter uma boa relação com os EUA.Não há indícios de que os emails do embaixador britânico tenham sido violados por um pirata informático, garantiu Simon McDonald, responsável máximo da diplomacia britânica.O ministro britânico para a Europa e as Américas, Alan Duncan, acusou Boris Johnson de "negligência desprezível" por não apoiar o embaixador. "Atirou-o para debaixo de um autocarro para servir os seus interesses pessoais", afirmou.No debate de terça-feira com o rival na corrida à chefia do governo, Boris Johnson recusou comentar o caso do embaixador Kim Darroch, afirmando que "é errado arrastar" estes temas para a "arena política".