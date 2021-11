M ilhares de pessoas juntaram-se este sábado na Goiânia Arena, no estado brasileiro de Goiás, para se despedirem da cantora Marília Mendonça, que perdeu a vida na sexta-feira, aos 26 anos, num acidente de aviação em Carantinga, Minas Gerais.Depois do velório aberto ao público, os corpos da artista sertaneja e do tio, Abicieli Silveira Dias Filho, que também perdeu a vida no desastre, foram transportados em dois carros dos bombeiros para o Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, a cerca de 13 quilómetros.