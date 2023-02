... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um bebé nasceu no meio dos destroços e foi salvo. Crianças e adultos são retirados do meio de pilhas de betão e lançam esperança numa tragédia que já matou milhares de pessoas. Por Correio da Manhã 11:46

A Turquia e a Síria foram abaladas por dois sismos de magnitude de 7,8 e 7,7 na escala de Richter, esta segunda-feira, lançando o caos nos dois países. Há registo de milhares de mortos, feridos e desaparecidos no meio dos escombros.



As operações de resgate estão em curso nos dois países e vão surgindo imagens impressionantes de salvamentos.

Bebé nasce nos escombros de edifício na Síria e é resgatado com vida



Uma mulher grávida deu à luz enquanto estava presa nos escombros em Alepo, na Síria. O recém-nascido foi resgatado com vida, mas a mãe foi encontrada pelas equipas de socorro já morta.

A carregar o vídeo ... Bebé nasce nos escombros de edifício na Síria e é resgatado com vida

Homem levanta pedras no meio dos escombros e encontra menina com vida na Síria Noor foi resgatada pelos Capacetes Brancos – uma Organização Não Governamental especializada em resgates – e não sofreu ferimentos graves.

A carregar o vídeo ... Homem levanta pedras no meio dos escombros e encontra menina com vida na Síria

Lágrimas e emoção no momento em que duas crianças são resgatadas na Turquia Duas crianças são retiradas dos escombros de um edifício que ruiu na cidade de Kahramanmaras, na Turquia.

A carregar o vídeo ... Lágrimas e emoção no momento em que duas crianças são resgatadas na Turquia

Mulher em pânico resgatada de edifício destruído na Turquia Uma mulher foi resgatada de um edifício parcialmente destruído na cidade de Adana, na Turquia.

A carregar o vídeo ... Mulher em pânico resgatada de edifício destruído na Turquia

Menina resgatada dos escombros na Síria Criança foi encontrada no meio dos destroços na cidade de em Azaz, na Síria.

A carregar o vídeo ... Menina resgatada dos escombros na Síria

Multidão ajuda a retirar sobrevivente dos escombros na Turquia Operacionais e população unem esforços para encontrar sobreviventes.

A carregar o vídeo ... Multidão ajuda a retirar sobrevivente dos escombros na Turquia

Menino é retirado do meio dos destroços de edifício na Síria Haroon foi resgatado dos escombros de um edifício na cidade síria de Jindires.

A carregar o vídeo ... Menino é retirado do meio dos destroços de edifício na Síria

Aplausos no momento em que operacionais resgatam sobrevivente em Iskenderun



No meio dos escombros viveram-se momentos de felicidade, quando os operacionais conseguiram resgatar um sobrevivente do meio dos escombros na cidade turca de Iskenderun.