Empregada manda cremar corpo de idosa morta com Covid-19 e ocupa casa sem conhecimento da família

Rosa garante que vai fazer "de tudo para que se esclareça o que aconteceu".

Pilar, de 75 anos, vivia sozinha na sua casa em Leganés, Espanha. Em março deste ano, a idosa acabou por morrer, alegadamente de coronavírus. A vítima foi cremada sem consentimento da família por Rosa, a empregada peruana de 33 anos, que ocupa agora a casa da vítima, segundo revela o jornal espanhol El Mundo.A empregada procedeu à cremação do corpo da idosa sem consentimento das filhas, que não foram inclusive informadas do falecimento da mãe."Gostava de saber o que é que se passou com a minha mãe. Naquela altura também tive coronavírus e fiquei hospitalizada durante 30 dias. Quando soubemos da morte, já tinha sido cremada", recordou uma das filhas, Rosana, ao jornal espanhol.Rosa começou a acompanhar a idosa em meados de fevereiro deste ano, ao fazer turnos de duas horas. A empregada, que trabalhava de segunda a sexta-feira, descobriu a idosa já sem vida num sábado, "mas não ligou para o 112".Pilar manteve o contacto com a mãe, mesmo quando teve de ser internada. Foi nessa altura que foi informada da morte da mãe. "Não sabemos o que é que aconteceu porque no registo de óbito indica que, em princípio, morreu de coronavírus".A filha garantiu que a empregada assinou contratos de luz e água da casa dez dias antes da morte de Pilar e através de uma suposta procuração assinada pela septuagenária."A minha mãe era muito desconfiada, não acredito que ela fosse capaz de assinar aquela procuração. A minha mãe nem lhe deu as chaves de casa quando a contratou. Não sabemos como é que ela tinha as chaves da casa e o motivo pelo qual foi encontrada morta", afirmou Rosana.A filha acabou por contratar uma empresa, a Desokupa - especializada em processos judiciais de ocupação de casas - para recuperar a habitação. Rosa espera agora que seja feita justiça com a condenação da empregada a vários crimes, entre eles "homicídio, furto, apropriação indevida do espaço, usurpação de documentos e fraude".A peruana foi já ouvida pela polícia espanhola, que investiga agora o caso, assim como os responsáveis pela agência funerária que procederam à cremação sem a autorização por parte da família. As primeiras conclusões indicam que a empregada informou a agência funerária de que Pilar não tinha família e apresentou a autorização para a cremação.O funcionário da agência funerária confirmou o serviço, acrescentando que recebeu todos os documentos necessários para avançar com o processo.