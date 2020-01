Empresa oferece quatro dias de férias extra a trabalhadores que não fumem

Uma empresa de recrutamento de Swindon, em Inglaterra, decidiu presentear os trabalhadores que não fumem com quatro dias de férias extra.Apesar de ser fumador, o diretor Don Bryden decidiu introduzir esta nova medida na empresa para compensar os trabalhadores não fumadores. Bryden espera que a medida deixe as pessoas mais motivadas a deixar de fumar."Vou trabalhar com as pessoas que fumam, mas quero ter a certeza de que aquelas que estão sentadas a trabalhar, enquanto as outras tiram uma pausa para o cigarrinho, recebem algum tipo de compensação", disse o diretor.