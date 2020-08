Empresas japonesas propõem produtos para refrescar máscaras contra Covid-19 face ao calor

Uma das principais queixas no uso de máscaras para prevenir a infeção pelo coronavírus é o calor que provoca na face, situação agravada pelo calor que se faz sentir no verão, como tem acontecido no nosso país.

O incómodo das pessoas subiu de tom ao tornar-se obrigatório, em várias cidades do Mundo, o uso de máscaras na rua ao ar livre, uma medida com que os governos de diversos países procuram conter a disseminação da Covid-19, que já matou mais de 800.000 pessoas a nível planetário.

Especialistas médicos alertaram, no entanto, que a subida das temperaturas também corresponde a um aumento potencial de doenças causadas pelo calor, especialmente quando se usa uma cobertura para o rosto.

No Japão, surgiram já soluções para ambos os problemas, desde máscaras com compressas de gelo a vaporizadores refrescantes, para tornar o uso de uma cobertura protetora contra o coronavírus mais suportável face ao calor que se faz sentir nesta altura do ano.

Uma das propostas mais originais é avançada pela Descente, uma marca desportiva nipónica especializada em material para esqui, ao introduzir uma cobertura facial com bolsas de refrigeração.

A máscara "é recomendada não apenas para quem pratica desporto, mas também para quem trabalha no exterior", explicou à Reuters Tomoko Kitazawa, porta-voz da empresa.

Mais da metade dos 2.000 protetores faciais produzidos já foram vendidos desde a sua chegada ao mercado no início de agosto.

Quase esgotado está também um vaporizador, lançado na mesma altura, que é capaz de criar um efeito refrescante na máscara durante 15 minutos.

"Já vendemos mais de 35.000 garrafas", sublinou Ono Hajime, responsável da japonesa Big Bio. "Acreditamos que o produto será muito popular até o início do outono".

Já a Kitami Hakka Tsusho, reconhecida pelos seus produtos mentolados, também registou uma explosão na venda de um vaporizador com odor a mentol, a partir do momento em que as pessoas passaram a usá-lo para refrescarem as máscaras.

Um porta-voz da empresa de vestuário Uniqlo confirmou que as suas máscaras laváveis Airism têm sido igualmente um sucesso de vendas.

Produzidas no mesmo tecido respirável com que são fabricadas as roupas íntimas da marca, os consumidores japoneses quase paralisaram o portal de vendas da empresa no primeiro dia em que as máscaras foram colocadas à venda.

A Airism está agora a ser lançada nos mercados internacionais, incluindo os Estados Unidos e Singapura, acrescentou o porta-voz da Uniqlo.