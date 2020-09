"Empurrou os genitais contra o meu abdómen": ex-diretor da Elite Models acusado de violação de jovens e menores

O antigo director da Elite Models, uma das maiores agências de modelos do mundo, está a ser investigado por abuso sexual de uma menor, assim como como de outras mulheres.A informação foi avançada por procuradores franceses à AFP.Gerald Marie foi alvo de uma denúncia por parte de uma ex-jornalista da BBC e de três ex-modelos da agência. As alegadas agressões terão ocorrido entre 1980 e 1998.De acordo com a mesma fonte, a ex-jornalista, Lisa Brinkworth revelou que foi assediada por Marie numa festa. A repórter estava a trabalhar como infiltrada numa boíte, fazendo-se passar por modelo, para a produção de um documentário que pretendia expôr o comportamento sexual impróprio a que estas profissionais, muitas vezes menores de idade, eram expostas em certas agências. Lisa garante que nessa noite o ex-dirigente da Elite Models empurrou os seus órgãos genitais contra o abdómen da britânica.A queixa de Brinkworth faz-se acompanhar pelas acusações de três ex-modelos que acusam Marie de violação quando ainda eram adolescentes ou jovens mulheres. Carré Sutton fala de abusos sexuais "sem conta" que ocorreram em 1986, Ebba Karlsson menciona um incidente em 1990 e Jill Dodd de uma outra situação em 1980.O ex-diretor da Elite Models negou todas as acusações, em declarações ao Sunday Times.No entanto, estas acusações podem ter chegado tarde às mãos da Justiça. Em França, o período de prescrição pode já ter sido ultrapassado, pelo que não é certo que o caso termine em julgamento.