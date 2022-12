Encontrada bomba em camião cheio de combustível para aviões, junto ao aeroporto internacional de Brasília

Uma bomba de fabricação artesanal ligada a um camião cheio de querosene, o combustível utilizado pelos aviões, foi encontrada este sábado, véspera de Natal, num dos acessos ao Aeroporto Internacional de Brasília, a capital federal brasileira. O preocupante incidente acontece uma semana antes da tomada de posse do presidente eleito, Lula da Silva, marcada para o próximo dia 1 de Janeiro naquela cidade, e em meio a uma vaga de ameaças contra o futuro governante.



Quem percebeu o engenho explosivo foi o motorista do camião de querosene, ao chegar para levar o pesado para dentro do aeroporto depois de o ter deixado numa das vias de acesso, como fazem muitos outros motoristas à espera da hora certa para aceder ao terminal aéreo. Ao perceber que um objecto estranho tinha sido conectado ao camião, ele chamou a polícia.



Toda a área foi isolada e homens do Esquadrão Anti-Bombas da Polícia Militar de Brasília foram accionados e desarmaram o sistema de detonação do engenho, feito a partir de material altamente explosivo geralmente usado em pedreiras para destruir grandes rochas. Tudo foi entregue à Polícia Civil (Judiciária) da capital brasileira, e a Polícia Federal também foi chamada e vai investigar a possível ligação do incidente, que poderia ter provocado uma tragédia, com a posse de Lula e as ameaças de radicais ligados ao actual presidente, Jair Bolsonaro, de se estarem a preparar para impedir que o presidente eleito assuma o comando do país.



O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, um dos primeiros a ser confirmado por Lula da Silva para ministro, foi chamado ao local, acompanhou toda a operação e afirmou que, assim que assumir de facto, em 1 de Janeiro, tomará também providências se até lá o facto não tiver sido esclarecido e o culpado identificado e preso. O actual ministro da pasta, Anderson Torres, foi contactado mas não apareceu, não tomou qualquer providência nem quis falar com a imprensa, adoptando a mesma forma de agir de Jair Bolsonaro e de quase todos os membros do actual governo que, após a derrota de Bolsonaro nas presidenciais, simplesmente abandonaram os cargos.



Centenas de radicais estão acampados junto ao Quartel-General do Exército, também em Brasília, desde a segunda volta das presidenciais, em 30 de Outubro, pedindo às Forças Armadas que desencadeiem um golpe militar e não deixem Lula assumir. Ameaças de morte têm sido feitas de várias formas e por diversos meios a Lula da Silva, e grupos radicais bolsonaristas chegaram a publicar nos últimos dias em redes sociais que tinham contratado "snipers" (atiradores de elite), para matarem o presidente eleito nos dias que antecedem a tomada de posse ou durante esta.