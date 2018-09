Jovem português desaparecido na Bélgica encontrado morto na floresta

Floresta Forêt de Soignes.

Miguel Amorim de Lemos, um jovem português de 21 anos tinha sido visto pela última vez na quinta-feira, na Universidade Livre de Bruxelas, em Ixelles, nos arredores da capital belga.Quando desapareceu, a polícia local relatou que o estudante, filho de portugueses , recebeu um telefonema por volta das 11h00 e não voltou a ser visto. Terá sido a partir da localização do telemóvel que a polícia encontrou o corpo do jovem, naMiguel Lemos, com altura de 1,97 metros, olhos castanhos e cabelo castanho encaracolado, tinha uma mochila quando desapareceu.