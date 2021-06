A família curda-iraniana partiu de França e estava a tentar chegar ao Reino Unido.



Os restos mortais do menino serão transladados para o Irão, para as cerimónias fúnebres.



O barco que transportava a família afundou no dia 27 de outubro. Rasoul Iran-Nejad, de 35 anos, Shiva Mohammad Panahi, 35, Anita, nove, e Armin, seis, morreram.