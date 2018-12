Encontrado um de sete tripulantes de dois aviões que se despenharam no Japão

Aparelhos despenharam-se a 320 quilómetros ao largo da costa japonesa.

Por Lusa | 03:28

Equipas de socorro encontraram esta quinta-feira um dos sete tripulantes de dois aviões norte-americanos que se despenharam no oceano Pacífico, ao largo do Japão, estando em curso as buscas para encontrar os restantes desaparecidos, disseram responsáveis.

O corpo de fuzileiros navais norte-americano informou que a colisão, pelas 02h00 (17h00 de quarta-feira em Lisboa), entre um caça F/A-18 e um avião de abastecimento KC-130, ocorreu durante um exercício de treino habitual, depois de os dois aparelhos terem levantado da base em Iwakuni, perto de Hiroshima, no oeste do Japão.

Os aparelhos despenharam-se a 320 quilómetros ao largo da costa japonesa.