Avião militar norte-americano despenha-se ao largo do Japão

Piloto teve de se ejetar de aparelho durante missão de rotina.

Um avião militar F15 dos Estados Unidos da América despenhou-se este domingo ao largo de Okinawa, no Japão.



Segundo confirmaram as forças militares norte-americanas, o acidente aconteceu durante uma missão de rotina.



O piloto, a única pessoa que se encontrava no interior, conseguiu ejetar-se com sucesso e foi salvo das águas por uma equipa de resgate.



As forças militares vão investigar o caso.



Recorde-se que este não é o primeiro caso do género nesta base militar norte-americana, que já passou a ser associada pela população local como um espaço de crime, acidentes e poluição. Uma série de aterragens de emergência e partes que caíam de aparelhos veio aumentar as preocupações da população desta ilha, que quer que os militares dos EUA sejam colocados noutro lugar, solução que está a ser estudada pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.