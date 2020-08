Encontrado vivo homem que polícia julgava morto há cinco anos

Um homem foi encontrado, bem de saúde, ao fim de cinco anos a pensar-se que teria morrido. Ricardo Puisys, agora de 40 anos, tinha sido visto, pela última vez, no emprego, a 32 km de onde morava, em Wisbech, Cambridgeshire, em 2015.

Apesar do expectável, o homem não regressou ao trabalho nos dias seguintes e a polícia terá dado início a um processo crime cerca de dois meses depois. Em dezembro desse ano, um homem chegou mesmo a ser detido pela suspeita do homicida de Ricardo, acabando por ser posteriormente libertado devido à falta de provas.

Com o passar do tempo e o avançar das investigações, a esperança de encontrar Ricardo foram diminuindo, fazendo com que a polícia acreditasse que o homem estaria morto.

No entanto, a esperança regressou quando foi criada uma conta de Facebook com o nome do homem, sendo publicadas fotografias com um homem que se parecia o Puisys. Após as evidências, as autoridades relançaram o apelo para encontrar o homem, recebendo vários testemunhos que afirmavam ter visto o homem.

Esta segunda-feira, a polícia avançou que o homem foi encontrado escondido, em Wisbech. As autoridades acreditam que Ricardo fugiu por temer pela sua vida e que esteve ao longo deste a ser explorado

"Durante cinco anos o desaparecimento do Ricardo foi um mistério completo. Foi assim até recebermos informações no final de junho, o que nos levou a encontrá-lo.", afirmou o detetive Rob Hall, da principal unidade criminal de Bedfordshire.