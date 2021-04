Foram encontrados destroços do submarino desaparecido desde quarta-feira na Indonésia, adianta um chefe militar citado pela Al Jazeera.As reservas de oxigénio já foram esgotadas e não existem esperanças de salvar com vida os tripulantes. A bordo do navio estavam 53 marinheiros.Recorde-se que o submarino desapareceu na passada quarta-feira durante exercícios de treino na ilha da indonésia de Bali. O almirante Yudo Margono, chefe do Estado-Maior da Marinha afirma que se confirma que o navio terá rachado e afundado.Entre os destroços encontrados estão esponjas, garrafas de graxa e vários objetos utilizados em orações. Ainda não foram encontrados os corpos dos tripulantes.