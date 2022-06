Encontrados pertences de jornalista e ativista desaparecidos na selva amazónica

Os bombeiros brasileiros encontraram no domingo uma mochila com um portátil e outros objetos na zona onde decorrem as buscas por um jornalista britânico e um ativista local que desapareceram há uma semana na selva amazónica.

O jornalista Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, e o ativista Bruno Pereira estão desaparecidos desde 05 de junho no Vale do Javari, uma região remota da selva na Amazónia brasileira, perto das fronteiras do Peru e Colômbia, onde estavam a investigar as ameaças contra os povos indígenas.

Segundo informações fornecidas pelos bombeiros, a mochila - que também continha livros e algumas peças de vestuário - pertence a uma das pessoas desaparecidas, algo confirmado por representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari.