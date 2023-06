Encontrados restos mortais na área de buscas pelo ator Julian Sands na California

Restos mortais foram encontrados numa área montanhosa, no sul da Califórnia, EUA, onde o ator britânico Julian Sands foi dado como desaparecido há cinco meses. Segundo a AP News, o corpo foi encontrado esta manhã em Mount Baldy e levado para ser identificado.

Julian Sands, de 65 anos, não é visto desde o dia 13 de janeiro. O artista ficou incontactável depois de ter realizado uma caminhada na serra de San Gabriel, no monte San Antonio, a norte de Los Angeles. De notar que aquela zona foi assolada por grandes tempestades durante o inverno.

Na sexta-feira, a família do ator emitiu a primeira declaração desde que este desapareceu. "Continuamos a guardar o Julian nos nossos corações, com memórias brilhantes dele como um pai maravilhoso, marido, explorador, amante do mundo natural e das artes, e como um artista original e colaborativo", pode ler-se no comunicado, citado por aquela agência de notícias.

O britânico participou em séries como "24", "Dexter" ou "Smallville".